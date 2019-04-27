Тропічний циклон вирує в Мозамбіку. Фото: EPA

https://racurs.ua/ua/n121333-tropichnyy-cyklon-u-mozambiku-vbyv-p-yatoh-osib-ta-zruynuvav-infrastrukturu-video.html

Ракурс

Тропічний циклон «Кеннет» лютує в Мозамбіку. Жертвами стихійного лиха 27 квітня стали п’ятеро осіб.

Стихія накрила північну частину країни, пориви вітру сягають 220 км/год. Буревій зриває дахи із житлових будівель, обриваються лінії електропередач. Окремі райони провінції Кабу-Делгаду досі залишаються без електрики. Про це сьогодні повідомляє Euronews.

Рятувальні служби намагаються дістатись до віддалених сіл, жителі яких виявились відрізаними внаслідок негоди. Евакуйовано майже 30 тис. осіб, їх перемістили з небезпечних районів у безпечні місця. Влада попередила, що найближчим часом очікуються зсуви та повені.

До цього часу тропічний циклон «Кеннет» вирував на Коморських островах. Тоді стихія забрала життя трьох осіб.

Раніше повідомлялося, що тропічний циклон «Ідай» наробив лиха в Мозамбіку. Після жахливої повені в країну прийшли інфекційні захворювання, оскільки інфраструктура водопостачання була повністю знищена, а умови санітарії перебувають на низькому рівні. Загалом в Африці циклон «Ідай» забрав життя щонайменше 732 осіб.

Нагадаємо, у квітні внаслідок повеней затопило Іран. Через стихійне лихо загинуло 57 осіб, ще 478 дістали травми. Було перерване транспортне сполучення між 620 населеними пунктами, зруйновано 350 мостів та водоканалів.