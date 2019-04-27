Благодатний вогонь доставили до України. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n121332-blagodatnyy-vogon-iz-ierusalyma-prybuv-do-ukrayiny-video.html

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Благодатний вогонь прибув до Києва, його доставила делегація священників та мирян Православної церкви України.

Напередодні в Єрусалим із України вирушили священнослужителі, ветерани АТО, політики та громадські діячі. Вперше в історії ПЦУ Благодатний вогонь з Єрусалиму в Україну доправили представники помісної церкви. Транслювали прибуття делегації в Київ українські ЗМІ.

«Молимося і очікуємо сходження Благодатного вогню. Молимося за Україну та українців. Щедрих благословень для нас усіх», — зазначив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Благодатний вогонь доставлять до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору, де його зустріне настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Вогонь знаходитиметься в храмі, кожен віруючий зможе запалити від нього свічку. Також Благодатний вогонь доставлять в усі регіони. На Донбас його доправлять військові капелани.

Нагадаємо, 27 квітня в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Це відбулося о 14.32 за київським часом. Винос вогню символізує воскреслого Ісуса Христа та вважається святинею для віруючих, а його появу називають дивом.