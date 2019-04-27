НАБУ відзвітувало про розкриття справи Укртелефільму. Фото: Украина.ру

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НАБУ завершило розслідування фактів завдання 68,72 млн грн збитків державному підприємству «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм».

Детективи розслідували цю справу з лютого 2018 року. У п’ятницю, 26 квітня, правоохоронці надали підозрюваним матеріали справи для ознайомлення. У кримінальному провадженні фігурують колишній генеральний директор «Укртелефільму», організатор незаконної схеми та директор однієї з фірм. Про це 27 квітня повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Слідчі встановили, що екс-керівник «Укртелефільму» змовився з певними бізнесменами та відчужив на користь приватної компанії майнові права на 67 об'єктів нерухомості в Києві — квартири, нежитлові приміщення та місця для парковки.

У Бюро відзначили, що відчуження майна відбувалося без погодження з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, були зафіксовані численні порушення. Через це «Укртелефільм» зазнав збитків на суму 68,72 млн грн.

Нагадаємо, у лютому Національне антикорупційне бюро повідомило екс-директорові «Укртелефільму» підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.