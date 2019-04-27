Поліція в США підстрелила трьох дітей. Фото: Thinkstock

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Ракурс

Троє дітей дістали поранення під час поліцейської погоні за грабіжником.

Інцидент стався неподалік від міста Хьюго (штат Оклахома) біля кордону зі штатом Техас. Співробітники поліції штату поранили трьох дітей, відкривши вогонь по машині підозрюваного у пограбуванні. Про це повідомляє ABC News із посиланням на представника Федерального бюро розслідувань.

Правоохоронці наблизилися до авто, в якому перебував підозрюваний, й намагалися встановити контакт. Потім правоохоронці відкрили вогонь по автомобілю.

Внаслідок події поранення дістали троє дітей, також кулі влучили й у підозрюваного — 21-річного Вільяма Сміта. Постраждалих доправили до лікарні. Всього в машині знаходилися четверо неповнолітніх, підозрюваний та його дружина.

Сміту надали медичну допомогу та передали правоохоронцям. Його звинувачують у пограбуванні ресторану Pizza Hut, яке сталося 11 квітня в Хьюго.

Нагадаємо, наприкінці березня в Сан-Франциско (штат Каліфорнія) сталася стрілянина, жертвами якої стала одна особа. Ще троє постраждалих були поранені й потрапили до лікарні.