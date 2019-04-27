Полиция в США подстрелила троих детей. Фото: Thinkstock

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Ракурс

Три ребенка получили ранения во время полицейской погони за грабителем.

Инцидент произошел неподалеку от города Хьюго (Оклахома) у границы со штатом Техас. Сотрудники полиции штата ранили троих детей, открыв огонь по машине подозреваемого в ограблении. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя Федерального бюро расследований.

Правоохранители приблизились к авто, в котором находился подозреваемый, и пытались установить контакт. Затем они открыли огонь по автомобилю.

В результате происшествия ранения получили три ребенка, также пули попали и в подозреваемого — 21-летнего Уильяма Смита. Пострадавших доставили в больницу. Всего в машине находились четыре ребенка, подозреваемый и его жена.

Смиту оказали медицинскую помощь и передали правоохранителям. Его обвиняют в ограблении ресторана Pizza Hut, которое произошло 11 апреля в Хьюго.

Напомним, в конце марта в Сан-Франциско (штат Калифорния) произошла стрельба, жертвами которой стал один человек. Еще три человека были ранены и попали в больницу.