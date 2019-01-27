Стрельба в США: в тихом районе Вашингтона убили четырех человек

Стрельба в США

https://racurs.ua/n117325-strelba-v-ssha-v-tihom-rayone-vashingtona-ubili-chetyreh-chelovek.html

Racurs.ua

В США в городе Вашингтон сегодня, 27 января, произошла стрельба. Полицейские прибыли на место и нашли тела трех убитых мужчин. Об этом сообщил глава полиции города Питер Ньюшем в Twitter.

Отмечается, что у всех погибших огнестрельные ранения. Их нашли в районе Форт-Дэвис. Тела погибших обнаружили в машине. Чуть позже при обследовании места происшествия полицейские нашли тело четвертого убитого мужчины в нескольких десятках метров от машины.

В полиции отметили, что район, в котором нашли погибших, считается спокойным и некриминальным. Уже есть подозреваемые в стрельбе с убийствами, полиция их разыскивает. Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, что в римско-католической церкви на Филиппинах сегодня, 27 января, взорвались две бомбы. По меньшей мере, 21 человек погиб, также насчитали 71 раненого. Первый взрыв прогремел во время утренней службы в церкви на острове Холо на юге Филиппин. Это главный остров провинции Сулу. Вторая бомба взорвалась у входа в церковь. Среди жертв есть рядовые граждане и военные.