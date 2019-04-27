НАБУ отчиталось о раскрытии дела Укртелефильма. Фото: Украина.ру

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НАБУ завершило расследование фактов нанесения 68,72 млн грн убытков государственному предприятию «Украинская студия телевизионных фильмов «Укртелефильм».

Детективы расследовали это дело с февраля 2018 года. В пятницу, 26 апреля, правоохранители предоставили подозреваемым материалы дела для ознакомления. В уголовном производстве фигурируют бывший генеральный директор «Укртелефильма», организатор незаконной схемы и директор одной из фирм. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Следователи установили, что экс-руководитель «Укртелефильма» сговорился с определенными бизнесменами и отчуждал в пользу частной компании имущественные права на 67 объектов недвижимости в Киеве — квартиры, нежилые помещения и места для парковки.

В Бюро отметили, что отчуждение имущества проходило без согласования с Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины, были зафиксированы многочисленные нарушения. Из-за этого «Укртелефильм» понес убытки на сумму 68,72 млн грн.

Напомним, в феврале Национальное антикоррупционное бюро сообщило экс-директору «Укртелефильма» подозрение по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.