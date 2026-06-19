В квартире детектива НАБУ обнаружили «прослушку». Фото:

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В квартирі детектива Антикорупційного бюро виявили «прослушку».

Під час огляду житла керівника одного з підрозділів детективів НАБУ знайшли технічні засоби, які могли використовуватися для прихованого збору інформації. За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Про це Національне антикорупційне бюро 19 червня повідомило у Facebook.

Зазначається, що власник квартири поверхом вище повідомив, що до нього звернулися особи, які представилися правоохоронцями. Ці невідомі запевнили його, що в квартирі під ним живе російський шпигун. НАБУ ідентифікувало одного з чоловіків як чинного працівника Служби безпеки України.

У відомстві нагадали, що згаданий детектив НАБУ бере участь у розслідуванні низки резонансних кримінальних проваджень, зокрема щодо корупційних правопорушень у митній сфері, діяльності окремих працівників правоохоронних органів та державних підприємств.

В Антикорупційному бюро наголосили, що будь-які спроби незаконного збору інформації про їхніх співробітників є неприпустимими та можуть створювати загрози незалежності й ефективності антикорупційних розслідувань.

Незалежність НАБУ та гарантії безперешкодного виконання повноважень працівниками Бюро є однією з ключових умов ефективної боротьби з корупцією. Усі обставини цього інциденту отримають належну правову оцінку в межах досудового розслідування, — заявили у відомстві.

Наразі Бюро з’ясовує усі обставини події та встановлює осіб, які причетні до монтажу цього обладнання.

Нагадаємо, НАБУ викрило схему розкрадання запчастин до бронетехніки. До схеми був залучений заступник командира однієї з військових частин Харківської області, який разом з групою компаній і ФОПів упродовж 2022−2024 років змогли збагатитися на 350 млн грн.