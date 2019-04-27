Благодатный огонь доставили в Украину. Фото: 5 канал

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Благодатный огонь прибыл в Киев, его доставила делегация священников и верующих Православной церкви Украины.

Накануне в Иерусалим из Украины отправились священнослужители, ветераны АТО, политики и общественные деятели. Впервые в истории ПЦУ Благодатный огонь из Иерусалима в Украину доставили представители поместной церкви. Транслировали прибытие делегации в Киев украинские СМИ.

«Молимся и ожидаем схождения Благодатного огня. Молимся за Украину и украинцев. Обильных благословений для нас всех», — отметил митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

Благодатный огонь доставят в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Огонь будет находиться в храме, каждый верующий сможет зажечь от него свечу. Также Благодатный огонь доставят во все регионы. На Донбасс его доставят военные капелланы.

Напомним, 27 апреля в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Это произошло в 14.32 по киевскому времени. Вынос огня символизирует воскресшего Иисуса Христа и считается святыней для верующих, а его появление называют чудом.