В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Фото: Haaretz

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Ракурс

В Иерусалиме 27 апреля сошел Благодатный огонь. Вынос огня символизирует воскресшего Иисуса Христа.

Благодатный огонь считается святыней для верующих, а его появление называют чудом. В этом году огонь сошел в 14.32 по киевскому времени. Об этом сообщает Orthodox Christianity, ссылаясь на стрим на официальной странице Иерусалимского Патриархата в Facebook.

В этом году перед Пасхой на схождение Благодатного огня традиционно собрались многочисленные паломники со всего мира. За церемонией в храме наблюдали около 9 тыс. верующих. Ожидается, что вечером 27 апреля Благодатный огонь доставят в Украину.

Как известно, Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православного праздника Пасхи. Это происходит в храме над Гробом Господним в Иерусалиме. Вынос Благодатного огня символизирует выход из Гроба Света истинного, то есть воскресшего Господа. Потом христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.

Напомним, сегодня Великая суббота, которую еще называют Тихой субботой или Красильной. В этот день христиане могут подготовить к Пасхе крашенки, но все еще продолжают постить. Считается, что в этот день ругань и сквернословие является большим грехом. Также сегодня стоит отказаться от веселья.