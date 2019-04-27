У храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь. Фото: Haaretz

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Ракурс

В Єрусалимі 27 квітня зійшов Благодатний вогонь. Винос вогню символізує воскреслого Ісуса Христа.

Благодатний вогонь вважається святинею для віруючих, а його появу називають дивом. Цьогоріч вогонь зійшов о 14.32 за київським часом. Про це повідомляє Orthodox Christianity, посилаючись на стрім на офіційній сторінці Єрусалимського Патріархату в Facebook.

Цьогоріч перед Великоднем на сходження Благодатного вогню традиційно зібралися численні паломники зі всього світу. За церемонією в храмі спостерігали близько 9 тис. віруючих. Очікується, що ввечері 27 квітня Благодатний вогонь доставлять в Україну.

Як відомо, Благодатний вогонь сходить щороку в суботу напередодні православного свята Великодня. Це відбувається в храмі над Гробом Господнім в Єрусалимі. Винесення Благодатного вогню символізує вихід з Гробу Світла істинного, тобто воскресіння Господа. Потім християни поширюють вогонь свічками та спеціальними лампами по всьому світу.

Нагадаємо, сьогодні Велика субота, яку ще називають Тихою суботою або Крашанковою. У цей день християни можуть підготувати до Великодня писанки, але все ще продовжують постити. Вважається, що в цей день лайка і лихослів’я є великим гріхом. Також сьогодні варто відмовитися від веселощі.