Зеленський попередив про появу фейкових «рєшал» в регіонах. Фото: Обозреватель

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Ракурс

Володимир Зеленський, який буде новим президентом України, повідомив, що в регіонах з’явилися його фейкові представники, які заявляють, що можуть «вирішити питання».

Останнім часом в областях спостерігаються випадки тиску на органи влади та бізнес нібито від представників нового президента. Про це Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, яке 27 опублікували на його сторінці у Facebook.

Він зазначив, що аферисти в регіонах представляються «людьми Зеленського» і заявляють керівникам місцевої влади та правоохоронцям, що можуть «вирішати питання» від імені президента.

«Кажуть: „Ми тут тепер вирішуємо; все тепер буде, як ми скажемо; нам мандат дав Зеленський“. Таких аферистів дуже багато. Я нікого ні на що не уповноважував і в майбутньому не збираюся», — зауважив Зеленський.

Майбутній президент порадив українцям звертатися до правоохоронців, якщо вони зустрінуться з такими аферистами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звинуватив Центральну виборчу комісію у затягуванні оголошення результатів другого туру виборів президента. Він вважає, що повільність ЦВК може зіграти на руку українському парламенту, який може призначити дату інаугурації після 27 травня і позбавити Зеленського можливості розпустити Верховну Раду.