Істотних опадів не буде лише на півдні країни

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Погода в Україні 28 квітня очікується досить дощовою в більшості регіонів, можливі грози.

Істотних опадів не буде лише на півдні країни. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Стовпчики термометрів вдень коливатимуться в межах 19−23° на півдні та 13−19° на заході. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Києві 28 квітня буде дощовою, опади очікуються вдень та вночі. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 10. 12°, вдень піднімуться до 21. 23°.

У Львові протягом доби також дощитиме. Температура повітря вночі становитиме 10. 12°, вдень — 13. 15°.

В Одесі опади не очікуються, температура вночі становитиме 7. 9°, вдень — 19. 21°.

У Дніпрі істотні опади не очікуються. Вночі термометри покажуть 7. 9°, вдень — 21. 23°.

У Харкові вдень очікується дощ, вночі — без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме 7. 9°, вдень — 19. 21°.

На Закарпатті 28 квітня очікуються дощі. Вночі температура повітря опуститься до 10. 12°, вдень підніметься до 16. 18°.

Геомагнітний стан в Києві 28 квітня буде досить неспокійним. Вранці очікується слабка геомагнітна буря, в решту доби — невеликі збурення.

Нагадаємо, в Національній академії наук України прогнозують, що цьогорічне літо буде прохолодним та із затяжними дощами.