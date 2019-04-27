Рятувальники дістали тіла всіх загиблих гірників. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/ua/n121321-vybuh-na-shahti-pid-luganskom-tila-vsih-17-girnykiv-pidnyaly-na-poverhnu-video.html

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Жертвами вибуху на шахті «Східкарбон», що розташована на окупованій території самопроголошеної ЛНР, стали 17 гірників.

Сьогодні рятувальники підняли на поверхню тіла усіх робітників шахти, які опинилися під землею після вибуху. Таким чином, внаслідок аварії загинули всі шахтарі. Окупаційна влада оголосила 29 квітня днем жалоби за загиблими гірниками. Про це 27 квітня повідомив ватажок бойовиків Луганської народної республіки Леонід Пасічник у Twitter.

Водночас представник омбудсмена України в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив, що на шахті під Луганськом пролунало кілька вибухів — спочатку прогримів один, потім відбулося ще два локальних.

Він відзначив, що порушення правил техніки безпеки призвело до трагічної події — була перевищена концентрація газу метану. Ніхто з керівництва шахти не проводив роботи для того, щоб буломеншескупчення метану у виробках, де працюють люди.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху на шахті «Східкарбон» загинуло 13 осіб. Вибух на підприємстві, що розташоване на території самопроголошеної ЛНР, прогримів 25 квітня. Тоді внаслідок інциденту загинули двоє гірників, ще 15 вважалися зниклими безвісти. На момент вибуху під землею перебували 17 осіб. До рятувальних робіт залучали співробітників російського Міністерства з надзвичайних ситуацій.

У п’ятницю, 26 квітня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді заступник очільника Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що Кабмін готовий надати допомогу та компенсації сім’ям шахтарів, котрі загинули внаслідок вибуху на «Східкарбоні».