Володимир Путін, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/ua/n121320-vsim-nabryd-cey-konflikt-putin-ne-vykluchaie-mojlyvoyi-zustrichi-z-zelenskym.html

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Президент РФ Володимир Путін не виключає можливості зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Путін заявив під час прес-конференції, повідомляє видання РІА «Новости».

За словами Путіна, він би подискутував із Зеленським щодо виконання Мінських угод та його рішень стосовно конфлікту на Донбасі. На думку президента РФ, вирішення саме цих питань очікують жителі України від нового президента.

«Всім набрид цей конфлікт, всі втомилися від нього. Усі чекають від нового політичного керівництва, зокрема й від майбутнього президента, вирішення цих задач», — вважає Путін.

Нагадаємо, вчора в Харкові ультрас вийшли на площу Конституції і заспівали свою відому пісню про президента Росії. В акції взяли участь близько 500 фанатів «Металіста».

Вперше нецензурний хіт «Путін — х***о» футбольні фанати виконали п’ять років тому в Харкові. Відеозапис із виконанням цієї пісні тоді швидко набрав популярності в інтернеті.