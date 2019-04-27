Володимир Зеленський, фото: ICTV

https://racurs.ua/ua/n121319-zelenskyy-vybachyvsya-za-termos-filaret.html

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Новообраний президент України Володимир Зеленський вже вибачився за свій резонансний новорічний жарт про «термос».

Про це в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода» заявив почесний патріарх Православної церкви України Філарет.

За словами Філарета, для української церкви є образливим називання «термосом» томосу про автокефалію, за отримання котрого боролися протягом 25-ти років.

«Але ми вибачаємо новообраному президенту за ці слова і не ображаємося», — наголосив Філарет.

Відповідаючи на питання щодо того, кому належить заслуга в отриманні томосу — йому чи чинному президентові Петру Порошенку, Філерет зауважив, що без існування створеного ним, духовенством та православними вірянами Київського патріархату не було б томосу, проте заслуги президента теж применшувати не потрібно.

«Президенти попередні зверталися до Вселенського патріарха, але томосу не було. Тому звичайно, що є заслуга і президента Порошенка, — зазначає Філарет. — Але основна заслуга — те, що Київський патріархат є".

Жарт про «термос» прозвучав напередодні Нового року в ефірі телеканалу «1+1». В одному з гумористичних номерів Зеленський «сплутав» це слово з томосом.

Нагадаємо, у своїй промові після завершення голосування на другому турі цьогорічних президентських виборів Порошенко заявив, що все ще чекає вибачень за жарт Зеленського про «термос».