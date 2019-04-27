Володимир Путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n121318-putin-rozdumuie-nad-vydacheu-rosiyskyh-pasportiv-usim-gromadyanam-ukrayiny.html

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що у Москві розглядають можливість надання російського громадянства за спрощеною процедурою не лише жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а всім громадянам України.

Про це він заявив під час прес-конференції за результатами свого візиту до Китаю, повідомляє агентство ТАСС.

За словами Путіна, його нещодавній указ про запровадження спрощеної процедури отримання російського громадянства для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу був не спонтанним рішенням.

«Перш ніж підписати цей указ, ми все прорахували», — заявив президент РФ.

Путін запевняє, видавання російських паспортів жителям ОРДЛО не стане критичним навантаженням для бюджету РФ. Втім, він визнає, що населення окупованих територій старіє і третину з тих, хто може претендувати на отримання російського громадянства за спрощеною процедурою, складають пенсіонери.

Також Путін не виключає теоретичної можливості, що особи, котрі отримають російське громадянство, одночасно зможуть отримувати українську та російську пенсії.

Нагадаємо, указ про спрощену процедуру видачі паспортів РФ жителям ОРДЛО Путін підписав 24 квітня. Наступного дня у Пенсійному фонді РФ заявили, що російські пенсії на окупованих територіях Донбасу не платитимуть.