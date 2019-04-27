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Інцидент стався у четвер, фото: Nairametrics
Топ-менеджерів нафтової компанії Shell викрали в Нігеріїhttps://racurs.ua/ua/n121317-top-menedjeriv-naftovoyi-kompaniyi-shell-vykraly-v-nigeriyi.htmlРакурс
У розташованому на півдні Нігерії штаті Ріверс невідомі особи викрали двох топ-менеджерів нафтової компанії Shell.
Нападники також вбили поліцейських, котрі їх супроводжували. Про це повідомляє BBC з посиланням на сьогоднішню заяву місцевої поліції.
Зазначається, що напад стався в спокійному регіоні дельти річки Нігер 25 квітня, коли посадовці компанії поверталися з ділової поїздки до штату Байєлса.
Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за викрадення. Місцева поліція здійснює розслідування інциденту.
Імена та національність викрадених осіб не уточнюються.
Компанія Shell добуває в дельті Нігеру нафту та газ.
Видання наголошує, що викрадення іноземців та відомих нігерійців заради отримання викупу є звичним явищем у цій країні.
Нагадаємо, в жовтні минулого року в Танзанії викрали наймолодшого мільярдера Африки 43-річного мільярдера Мухаммеда Девджі. Викрадення сталося просто на вулиці в престижному районі міста Дар-ес-Салам, коли мільярдер йшов без охорони на тренування до фітнес-клубу. У тому ж місяці Девджі повернувся додому, проте подробиць свого порятунку не повідомляв.
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