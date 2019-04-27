Інцидент стався у четвер, фото: Nairametrics

https://racurs.ua/ua/n121317-top-menedjeriv-naftovoyi-kompaniyi-shell-vykraly-v-nigeriyi.html

Ракурс

У розташованому на півдні Нігерії штаті Ріверс невідомі особи викрали двох топ-менеджерів нафтової компанії Shell.

Нападники також вбили поліцейських, котрі їх супроводжували. Про це повідомляє BBC з посиланням на сьогоднішню заяву місцевої поліції.

Зазначається, що напад стався в спокійному регіоні дельти річки Нігер 25 квітня, коли посадовці компанії поверталися з ділової поїздки до штату Байєлса.

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за викрадення. Місцева поліція здійснює розслідування інциденту.

Імена та національність викрадених осіб не уточнюються.

Компанія Shell добуває в дельті Нігеру нафту та газ.

Видання наголошує, що викрадення іноземців та відомих нігерійців заради отримання викупу є звичним явищем у цій країні.

Нагадаємо, в жовтні минулого року в Танзанії викрали наймолодшого мільярдера Африки 43-річного мільярдера Мухаммеда Девджі. Викрадення сталося просто на вулиці в престижному районі міста Дар-ес-Салам, коли мільярдер йшов без охорони на тренування до фітнес-клубу. У тому ж місяці Девджі повернувся додому, проте подробиць свого порятунку не повідомляв.