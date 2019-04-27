Инцидент произошел в четверг, фото: Nairametrics

https://racurs.ua/n121317-top-menedjerov-neftyanoy-kompanii-shell-pohitili-v-nigerii.html

Ракурс

В расположенном на юге Нигерии штате Риверс неизвестные похитили двух топ-менеджеров нефтяной компании Shell.

Нападавшие также убили полицейских, которые их сопровождали. Об этом сообщает BBC со ссылкой на сегодняшнее заявление местной полиции.

Отмечается, что нападение произошло в спокойном регионе дельты реки Нигер 25 апреля, когда должностные лица компании возвращались из деловой поездки в штат Байелса.

Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за похищение. Местная полиция осуществляет расследование инцидента.

Имена и национальность похищенных лиц не уточняются.

Компания Shell добывает в дельте Нигера нефть и газ.

Издание отмечает, что похищение иностранцев и известных нигерийцев ради получения выкупа является обычным явлением в этой стране.

Напомним, в октябре прошлого года в Танзании похитили самого молодого миллиардера Африки 43-летнего миллиардера Мухаммеда Девджи. Похищение произошло прямо на улице в престижном районе города Дар-эс-Салам, когда миллиардер шел без охраны на тренировку в фитнес-клуб. В том же месяце Девджи вернулся домой, однако подробностей своего спасения не сообщал.