Перечная мята может помочь людям с проблемами с пищеводом, фото: «МайстерБуд»

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Масло мяты облегчает симптомы у людей с определенными нарушениями пищевода, включая трудности при глотании и боль в грудной клетке.

Такие результаты недавнего исследования, проведенного учеными из Университета Южной Каролины, сообщает издание EurekaAlert.

Из 38-ти пациентов, которые были включены в экспериментальное исследование, 63% от общего количества сообщали об улучшении симптомов. Пациентов для исследования набирали в Центре болезни органов пищеварения при этом университете.

Отмечается, что мята поможет только в случае боли при глотании, вызванной нарушениями пищевода, речь не идет о боли, причинами которой являются проблемы с сердцем.

«Масло мяты перечной является признанным агентом в лечении синдрома раздраженного кишечника. Мы пытались изучить его влияние на пациентов с проблемами глотания и боли в груди без видимой причины», — отмечает один из авторов исследования доктор медицинских наук Мохамед Халаф.

Результаты исследования показывают, что мята может помочь предотвратить эти симптомы, расслабляя гладкую мускулатуру нижнего пищевода

Исследователи обнаружили, что пациенты, которые принимали таблетки из перечной мяты перед едой, чувствовали себя более лучше после еды, чем те, кто этого не делал. Те, у кого не было боли в грудной клетке и осложненного глотания, наблюдали наибольший положительный эффект: 73% из них сообщили, что почувствовали себя лучше. Что касается пациентов с одним из симптомов, то у тех, у кого боль в груди не была связана с сердцем, была более положительная реакция на масло мяты (63%), чем у тех, кто имел проблемы с глотанием (53%).

Результаты были еще лучше среди пациентов со спастическими расстройствами пищевода: 83% сообщили, что чувствуют себя лучше или чуть лучше. При этих расстройствах пищевод испытывает болезненные спазмы, которые могут препятствовать приему пищи. Поскольку спазмы возникают лишь время от времени, эти расстройства трудно диагностировать и лечить.

Современный стандарт борьбы с этими расстройствами предусматривает попытки применения нескольких препаратов, надеясь, что один из них подойдет.

Перечная мята предлагает привлекательную первую «линию защиты» для пациентов, которые испытывают прерывистые симптомы, поскольку они могут свободно принимать ее, когда появляются симптомы.

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