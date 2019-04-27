Перцева м’ята може допомогти людям з проблемами зі стравоходом, фото: «МайстерБуд»

https://racurs.ua/ua/n121316-lojka-m-yaty-dopomoje-ludyam-iz-problemamy-zi-stravohodom-ucheni.html

Ракурс

Олія м’яти полегшує симптоми у людей з певними порушеннями стравоходу, включаючи труднощі при ковтанні і біль у грудній клітці.

Такі результати недавнього дослідження, проведеного вченими з Університету Південної Кароліни, повідомляє видання EurekaAlert.

З 38-ми пацієнтів, які були включені в експериментальне дослідження, 63% від загальної кількості повідомляли про поліпшення симптомів. Пацієнтів для дослідження набирали в Центрі хвороби органів травлення при цьому університеті.

Наголошується, що м’ята допоможе лише у випадку болю при ковтанні, викликаного порушеннями стравоходу, мова не йде про біль, причинами котрого є проблеми із серцем.

«Масло м’яти перцевої є визнаним агентом у лікуванні синдрому подразненого кишечника. Ми намагалися вивчити його вплив на пацієнтів з проблемами ковтання та болю в грудях без видимої причини», — зазначає один із авторів дослідження доктор медичних наук Мохамед Халаф.

Результати дослідження показують, що м’ята може допомогти запобігти цим симптомам, розслабляючи гладку мускулатуру нижнього стравоходу

Дослідники виявили, що пацієнти, які приймали таблетки з перцевої м’яти перед їжею, відчували себе більш краще після їжі, ніж ті, хто цього не робив. Ті, у кого не було болю в грудній клітці і ускладненого ковтання, спостерігали найбільший позитивний ефект: 73% з них повідомили, що відчули себе краще. Щодо пацієнтів з одним із симптомів, то в тих, у кого біль у грудях не був пов’язаний із серцем, була більш позитивна реакція на олію м’яти (63%), ніж у тих, хто мав труднощі з ковтанням (53%).

Результати були ще кращими серед пацієнтів зі спастичними розладами стравоходу: 83% повідомили, що відчувають себе краще або трохи краще. При цих розладах стравохід зазнає болісних спазмів, які можуть перешкоджати прийому їжі. Оскільки спазми виникають лише час від часу, ці розлади важко діагностувати і лікувати.

Сучасний стандарт боротьби з цими розладами передбачає спроби застосування декількох препаратів, сподіваючись, що один з них підійде.

Перцева м’ята пропонує привабливу першу «лінію захисту» для пацієнтів, які відчувають переривчасті симптоми, оскільки вони можуть вільно приймати її, коли з’являються симптоми.

Нагадаємо, нещодавно вчені назвали безпечну для здоров’я температуру чаю.