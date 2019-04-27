Трамп домовився з Саудівською Аравією про збільшення поставок нафти

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n121315-tramp-domovyvsya-z-saudivskou-araviieu-pro-zbilshennya-postavok-nafty.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп домовився з керівництвом Саудівської Аравії та інших країн-добувачів про збільшення поставок нафти.

Про це він повідомив вчора у своєму Твіттері.

Однак, про які саме «інші країни» йдеться, президент США не уточнив.

«Ми всі дійшли згоди», — заявив Трамп.

Восени минулого року США надали для восьми країн (Китаю, Індії, Італії, Греції, Японії, Південної Кореї, Тайваню та Туреччини) 180-денні тимчасові дозволи на імпорт нафти чи газового конденсату з Ірану, котрий перебуває під американськими санкціями, щоб за цей час вони могли знайти альтернативних постачальників. Термін дії цих виключень завершується 2 травня. Цього тижня в понеділок у Білому домі заявили, що не планують їх продовжувати. В адміністрації Трампа сподіваються, що в результаті експорт іранської нафти впаде до нуля.

Греція, Італія і Тайвань вже зменшили до нуля обсяг закупівель іранської нафти.

Водночас офіційне інформаційне агентство Ірану ІРНА з посиланням на дані митниці Китаю повідомляє, що обсяги закупівель іранської нафти країною у березні зросли на 31,4 тис. барелів на день, порівняно з лютим. У березні Китай щодня закупляв в Ірану нафту в розмірі 541,1 тис. барелів. Китай є найбільшим споживачем іранської нафти.

Нагадаємо, нещодавно під час виступу на щорічних зборах Національної стрілецької асоціації Трамп заявив, що США вийдуть з міжнародного договору про озброєння.