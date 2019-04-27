Вибух на шахті в ОРЛО: кількість загиблих зросла до 13-ти

На шахті «Східкарбон» 25 квітня пролунав вибух, фото: «Прогресс Технологий»

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Кількість гірників, котрі загинули внаслідок вибуху на розташованій на тимчасово окупованій території Луганської області шахті «Східкарбон», зросла до 13-ти осіб.

Тривають пошуки ще чотирьох шахтарів. Про це повідомляє прес-служба так званого «МНС ЛНР».

Вибух на «Східкарбоні» пролунав 25 квітня. Тоді внаслідок інциденту загинули двоє гірників, ще 15-ти вважалися зниклими безвісти. На момент вибуху під землею перебували 17 осіб. Наразі знайти вцілілих під час аварії на шахті рятувальникам не вдалося.

25 та 26 квітня рятувальники знайшли тіла загалом восьми загиблих, цієї ночі — ще п’ятьох.

У рятувальних роботах також брали участь представники гірничорятувальної групи з російського міста Шахти (Ростовська область). Сьогодні вранці вони вже відбули на місце постійної дислокації.

Нагадаємо, вчора під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заступник очільника Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) Георгій Тука заявив, що Кабмін готовий надати допомогу та компенсації сім’ям шахтарів, котрі загинули внаслідок вибуху на «Східкарбоні».