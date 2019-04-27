Взрыв на шахте в ОРЛО: число погибших возросло до 13-ти

На шахте «Схидкарбон» 25 апреля прогремел взрыв, фото: «Прогресс Технологий»

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Количество горняков, погибших в результате взрыва на расположенной на временно оккупированной территории Луганской области шахте «Схидкарбон», возросло до 13-ти человек.

Продолжаются поиски еще четырех шахтеров. Об этом сообщает пресс-служба так называемого «МЧС ЛНР».

Взрыв на «Схидкарбоне» прогремел 25 апреля. Тогда в результате инцидента погибли двое горняков, еще 15-ти считались пропавшими без вести. На момент взрыва под землей находились 17 человек. В настоящее время найти уцелевших во время аварии на шахте спасателям не удалось.

25 и 26 апреля спасатели нашли тела вообще восьми погибших, ночью — еще пяти.

В спасательных работах также принимали участие представители горноспасательной группы из российского города Шахты (Ростовская область). Сегодня утром они уже отбыли на место постоянной дислокации.

Напомним, вчера во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) Георгий Тука заявил, что Кабмин готов оказать помощь и компенсации семьям шахтеров, погибших в результате взрыва на «Схидкарбоне».