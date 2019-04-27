На Шрі-Ланці в п’ятницю пролунали нові вибухи, фото: The Daily Star

https://racurs.ua/ua/n121313-novi-vybuhy-na-shri-lanci-zabraly-jyttya-15-ty-osib.html

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Жертвами трьох нових вибухів на Шрі-Ланці, котрі пролунали в п’ятницю, стали щонайменше 15 осіб.

Шестеро із загиблих — діти. Також через отримані поранення госпіталізовано жінку та дитину. Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на місцеву поліцію.

Вибухи пролунали в будинку в поселенні Сейнтамаруту, розташованому біля міста Калмунай у східній частині острова, коли цей будинок оточила поліція, підозрюючи, що там переховуються особи, причетні до нещодавніх кривавих терактів. Під час цієї операції почалася перестрілка, а потім пролунали вибухи.

За відомостями правоохоронців, вибухи були скоєні одним або кількома терористами-смертниками.

За кілька годин до цього інциденту правоохоронці затримали в Сейнтамаруту сімох осіб та виявили значну кількість вибухівки, пояси смертників, дрон та прапор із символами терористичної організації «Ісламська держава», котра, як вважається, причетна до здійснених у минулі вихідні терактів. Крім того, поліція виявила 100 тис. кульок з підшипників, котрі терористи зазвичай додають до вибухових пристроїв для посилення їхньої руйнівної дії.

У зв’язку із загрозою подальших атак в країні посилені заходи безпеки. Крім того, уряд вирішив перенести дату відкриття шкіл з 23 квітня на 6 травня. Міноборони країни закликає політичні сили перенести заплановані на 1 травня демонстрації.

Нагадаємо, вчора біля залізничної станції в столиці Шрі-Ланки місті Коломбо правоохоронці затримали трьох осіб, котрі мали з собою 1 кг вибухівки С-4.