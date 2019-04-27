На Шри-Ланке в пятницу прогремели новые взрывы, фото: The Daily Star

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Жертвами трех новых взрывов на Шри-Ланке, которые прогремели в пятницу, стали по крайней мере 15 человек.

Шестеро из погибших — дети. Также из-за полученных ранений госпитализировали женщину и ребенка. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию.

Взрывы прогремели в доме в деревне Сейнтамаруту, расположенной возле города Калмунай в восточной части острова, когда этот дом окружила полиция, подозревая, что там скрываются лица, причастные к недавним кровавым терактам. Во время этой операции началась перестрелка, а затем раздались взрывы.

По сведениям правоохранителей, взрывы были совершены одним или несколькими террористами-смертниками.

За несколько часов до этого инцидента правоохранители задержали в Сейнтамаруту семь человек и обнаружили значительное количество взрывчатки, пояса смертников, дрон и флаг с символами террористической организации «Исламское государство», которая, как считается, причастна к совершенным в прошлые выходные терактам. Кроме того, полиция обнаружила 100 тыс. шариков из подшипников, которые террористы обычно добавляют к взрывным устройствам для усиления их разрушительного действия.

В связи с угрозой дальнейших атак в стране усилены меры безопасности. Кроме того, правительство решило перенести дату открытия школ с 23 апреля на 6 мая. Минобороны страны призывает политические силы перенести запланированные на 1 мая демонстрации.

Напомним, вчера возле железнодорожной станции в столице Шри-Ланки городе Коломбо правоохранители задержали трех человек, которые имели с собой 1 кг взрывчатки С-4.