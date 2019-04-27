В Москве арестовали Павел Климец, фото: Макс Требухов / LB.ua

https://racurs.ua/n121312-byvshego-deputata-ot-partii-regionov-arestovali-v-moskve-smi.html

Ракурс

В Москве арестовали украинского мультимиллионера и бывшего депутата от «Партии Регионов» Павла Климеца.

Климеца задержали по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает российское издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что задержание Климеца неофициально также подтвердили в группе компаний OLYMP, которую он возглавляет.

Кому именно и за что пытался дать взятку Климец, пока не известно. По сведениям издания, взятка могла быть связана с имуществом экс-нардепа на временно оккупированных территориях Донбасса, над которыми Климец потерял контроль после начала боевых действий.

Отмечается, что в последнее время ему поступали предложения продать или переписать часть своего бизнеса по очень низкой цене.

Климеца российский суд отправил в СИЗО 12 апреля. Его адвокатам удалось обжаловать решение суда. Апелляционная инстанция Московского городского суда за нарушения Уголовно-процессуального кодекса РФ отменила постановление об аресте. Дело направлено на новое рассмотрение, однако сам Климец остается под стражей. Дата нового рассмотрения пока не известна.

Климец был депутатом Верховной Рады V и VI созывов. Входил в «Партию регионов», однако в 2010 году вышел из нее из-за несогласия с отдельными действиями руководства этой политсилы.

Напомним, осенью 2018 года в Москве российские силовики задержали так называемого экс-вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина.