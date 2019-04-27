Стоматологи могут помочь выявлять факты домашнего насилия

https://racurs.ua/n121311-stomatologi-mogut-stat-pervoy-liniey-zaschity-ot-domashnego-nasiliya-uchenye.html

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Врачи-стоматологи могут стать первой линией защиты от домашнего насилия.

К такому выводу пришли американские ученые из Медицинского университета Аризоны и Университета Среднего запада, сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на статью в издании Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma.

Ученые отмечают, что 75% травм головы и шеи, связанных с насилием в семье, возникающие при повреждении ротовой полости. Исследователи считают, что стоматологи находятся в уникальной позиции, которая позволяет первыми обнаруживать доказательства нападения и сообщать о потенциальных случаях домашнего насилия.

«В мире домашнее насилие является более распространенным, чем многие считаю», — отмечают исследователи.

Биомаркеры, которые могли бы помочь стоматологам потенциально идентифицировать жертв домашнего насилия, включают разрывы, переломы, промежутки и сколы на зубах и рту, не совместимые с историей жизни человека. Очевидные признаки насилия, которые могут свидетельствовать о травме мозга, включают переломы челюстей или зубов, травмирование нервов во рту и челюсти, а также повреждения носовой кости. Изменение цвета зубов, затупленные корни и некроз пульпы, что является смертью клеток и тканей в центре зуба, также могут быть признаками предыдущей травмы зуба, которая требует дальнейшего исследования.

Ученые отмечают, стоматологи не получают почти никакого образования по выявлению и обсуждению насилия в семье с потенциальными жертвами, однако они могут быть первым и единственным медицинским работником для оценки жертвы домашнего насилия.

«Я разговаривал с несколькими стоматологами по этой теме, — отметил ведущий автор исследования Тимоти Эллис. — Многие из них считают это интересным, однако, они имеют небольшой опыт. Самым распространенной ответом, который я получаю, является то, что они никогда не думали об этом или считали, что подобный случай, скорее всего, не будет присутствовать в медицинском учреждении. То есть, это не приходит в голову во время ежедневного общения с пациентами».

Напомним, в прошлом году правоохранители сообщали, в каких областях Украины больше всего жалуются на домашнее насилие.