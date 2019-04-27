Стоматологи можуть допомогти виявляти факти домашнього насильства

https://racurs.ua/ua/n121311-stomatology-mojut-staty-pershou-liniieu-zahystu-vid-domashnogo-nasylstva-ucheni.html

Ракурс

Лікарі-стоматологи можуть стати першою лінією захисту від домашнього насильства.

Такого висновку дійшли американські вчені з Медичного університету Арізони та Університету Середнього заходу, повідомляє видання EurekaAlert з посиланням на статтю у виданні Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma.

Учені наголошують, що 75% травм голови та шиї, пов’язаних з насильством в сім’ї, виникають при пошкодженні ротової порожнини. Дослідники вважають, що стоматологи знаходяться в унікальній позиції, котра дозволяє першими виявляти докази нападу та повідомляти про потенційні випадки домашнього насильства.

«У світі домашнє насильство є більш поширеним, ніж багато хто вважає", — наголошують дослідники.

Біомаркери, які могли б допомогти стоматологам потенційно ідентифікувати жертв домашнього насильства, включають розриви, переломи, проміжки і сколи на зубах і роті, котрі не сумісні з історією життя особи. Очевидні ознаки насильства, які можуть свідчити про травму мозку, включають переломи щелеп або зубів, травмування нервів в роті і щелепі, а також пошкодження носової кістки. Зміна кольору зубів, затуплене коріння і некроз пульпи, що є смертю клітин і тканин у центрі зуба, також можуть бути ознаками попередньої травми зуба, що вимагає подальшого дослідження.

Учені зазначають, стоматологи не отримують майже ніякої освіти щодо виявлення та обговорення насильства в сім’ї з потенційними жертвами, однак вони можуть бути першим і єдиним медичним працівником для оцінки жертви домашнього насильства.

«Я розмовляв з кількома стоматологами з цієї теми, — зазначив провідний автор дослідження Тімоті Елліс. — Багато з них вважають це цікавим, однак, вони мають невеликий досвід. Найпоширенішою відповіддю, яку я отримую, є те, що вони ніколи не думали про це або вважали, що подібний випадок, швидше за все, не буде присутнім у медичному закладі. Тобто, це не приходить у голову під час щоденного спілкування з пацієнтами».

Нагадаємо, торік правоохоронці повідомляли, в яких областях України найбільше скаржаться на домашнє насильство.