Глава Конституционного суда назвал причину визита адвоката Зеленского

Глава Конституционного суда назвал причину визита адвоката Зеленскогоhttps://racurs.ua/n121310-glava-konstitucionnogo-suda-nazval-prichinu-vizita-advokata-zelenskogo.htmlРакурс
Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Станислав Шевчук рассказал, зачем в его учреждение недавно приходил адвокат новоизбранного президента Владимира Зеленского Андрей Богдан.
По словам Шевчука, с Богданом они говорили о решении Конституционного суда от 26 февраля этого года об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Об этом Шевчук рассказал в интервью изданию «Радио Свобода».
Шевчук отметил, что вопрос о незаконном обогащении поднимали западные дипломаты во время встречи с Зеленским.
«Он выяснял, как выйти из ситуации, как принять правильно новый закон», — отмечает Шевчук.
По словам главы КСУ, Богдана он знает уже в течение более десяти лет.
«Он — известный адвокат, профессионал своего дела», — отметил Шевчук.
Судья подчеркнул, что эта встреча не была тайной, о ее проведении Богдан обращался в приемную.
Глава КСУ отметил, что во время встречи не обсуждался вопрос закона о люстрации. По его словам, это дело в суде слушается еще с 16 апреля 2015 года и уже прошло около 20-ти заседаний.
Напомним, Богдан недавно заявил, что у команды Зеленского есть намерение заставить Конституционный суд принимать решения. По его словам, КСУ не работал еще со времен президентства Леонида Кучмы, принимая по два «какие конъюнктурные» решения в год.