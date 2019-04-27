Глава Конституционного суда назвал причину визита адвоката Зеленского

Станислав Шевчук, фото: Лига.net

https://racurs.ua/n121310-glava-konstitucionnogo-suda-nazval-prichinu-vizita-advokata-zelenskogo.html

Ракурс

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Станислав Шевчук рассказал, зачем в его учреждение недавно приходил адвокат новоизбранного президента Владимира Зеленского Андрей Богдан.

По словам Шевчука, с Богданом они говорили о решении Конституционного суда от 26 февраля этого года об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Об этом Шевчук рассказал в интервью изданию «Радио Свобода».

Шевчук отметил, что вопрос о незаконном обогащении поднимали западные дипломаты во время встречи с Зеленским.

«Он выяснял, как выйти из ситуации, как принять правильно новый закон», — отмечает Шевчук.

По словам главы КСУ, Богдана он знает уже в течение более десяти лет.

«Он — известный адвокат, профессионал своего дела», — отметил Шевчук.

Судья подчеркнул, что эта встреча не была тайной, о ее проведении Богдан обращался в приемную.

Глава КСУ отметил, что во время встречи не обсуждался вопрос закона о люстрации. По его словам, это дело в суде слушается еще с 16 апреля 2015 года и уже прошло около 20-ти заседаний.

Напомним, Богдан недавно заявил, что у команды Зеленского есть намерение заставить Конституционный суд принимать решения. По его словам, КСУ не работал еще со времен президентства Леонида Кучмы, принимая по два «какие конъюнктурные» решения в год.