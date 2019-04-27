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У границы США и Мексики насчитывается около 5 тыс. военнослужащих, фото: Pacific Air Forces
Пентагон направит дополнительные силы военнослужащих к границе с Мексикойhttps://racurs.ua/n121309-pentagon-napravit-dopolnitelnye-sily-voennoslujaschih-k-granice-s-meksikoy.htmlРакурс
В пятницу Пентагон заявил, что планирует отправить около 300 дополнительных военнослужащих на границу США с Мексикой, включая около 100 поваров, которые будут раздавать еду. Это нарушает прежнюю политику избегания контакта войск с мигрантами.
Ранее Пентагон заявлял, что американские вооруженные силы не планируют взаимодействовать с мигрантами, поскольку они лишь поддерживают пограничные службы, которые занимаются нелегальной иммиграцией, сообщает агентство Reuters.
Это решение стало еще одним свидетельством растущей роли военных в программе борьбы с незаконной миграцией президента США Дональда Трампа.
Ранее в этом месяце Трамп заявил, что ему придется мобилизовать больше военных на границе США с Мексикой. В среду президент США пригрозил закрыть часть американо-мексиканской границы, если Мексика не заблокирует новый «караван» мигрантов, движущийся на север.
Кроме поваров, ожидается, что Пентагон направит 160 водителей и 20 юристов, сообщил представитель Пентагона Чарли Саммерс.
«Некоторые из наших солдат будут раздавать пищу, поэтому они будут вступать в контакт с мигрантами», — заявил представитель Пентагона Чарли Саммерс.
Саммерс отметил, что это «поправка к нынешней политике».
Сейчас у границы насчитывается около 5 тыс. военнослужащих, это количество колеблется.
Американское законодательство ограничивает использование армии для гражданского правоприменения на территории США без специального разрешения Конгресса. Но военные могут предоставлять услуги с помощи правоохранительным органам.
Напомним, Трамп на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации сообщил, что США выйдут из международного договора о вооружении.
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