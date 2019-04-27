У границы США и Мексики насчитывается около 5 тыс. военнослужащих, фото: Pacific Air Forces

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В пятницу Пентагон заявил, что планирует отправить около 300 дополнительных военнослужащих на границу США с Мексикой, включая около 100 поваров, которые будут раздавать еду. Это нарушает прежнюю политику избегания контакта войск с мигрантами.

Ранее Пентагон заявлял, что американские вооруженные силы не планируют взаимодействовать с мигрантами, поскольку они лишь поддерживают пограничные службы, которые занимаются нелегальной иммиграцией, сообщает агентство Reuters.

Это решение стало еще одним свидетельством растущей роли военных в программе борьбы с незаконной миграцией президента США Дональда Трампа.

Ранее в этом месяце Трамп заявил, что ему придется мобилизовать больше военных на границе США с Мексикой. В среду президент США пригрозил закрыть часть американо-мексиканской границы, если Мексика не заблокирует новый «караван» мигрантов, движущийся на север.

Кроме поваров, ожидается, что Пентагон направит 160 водителей и 20 юристов, сообщил представитель Пентагона Чарли Саммерс.

«Некоторые из наших солдат будут раздавать пищу, поэтому они будут вступать в контакт с мигрантами», — заявил представитель Пентагона Чарли Саммерс.

Саммерс отметил, что это «поправка к нынешней политике».

Сейчас у границы насчитывается около 5 тыс. военнослужащих, это количество колеблется.

Американское законодательство ограничивает использование армии для гражданского правоприменения на территории США без специального разрешения Конгресса. Но военные могут предоставлять услуги с помощи правоохранительным органам.

Напомним, Трамп на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации сообщил, что США выйдут из международного договора о вооружении.