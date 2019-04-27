Біля кордону США та Мексики розташовані близько 5 тис. військовослужбовців, фото: Pacific Air Forces

https://racurs.ua/ua/n121309-pentagon-napravyt-dodatkovi-syly-viyskovoslujbovciv-do-kordonu-z-meksykou.html

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У п’ятницю Пентагон заявив, що планує відправити близько 300 додаткових військовослужбовців на кордон США з Мексикою, включаючи близько 100 кухарів, які роздаватимуть їжу. Це порушує попередню політику уникання контакту військ з мігрантами.

Раніше Пентагон заявляв, що американські збройні сили не планують взаємодіяти з мігрантами, оскільки вони лише підтримують прикордонні служби, котрі займаються нелегальною імміграцією, повідомляє агентство Reuters.

Це рішення стало ще одним свідченням зростаючої ролі військових у програмі боротьби з незаконною міграцією президента США Дональда Трампа.

Раніше в цьому місяці Трамп заявив, що йому доведеться мобілізувати більше військових на кордоні США з Мексикою. У середу президент США пригрозив закрити частину американсько-мексиканського кордону, якщо Мексика не заблокує новий «караван» мігрантів, що рухається на північ.

Окрім кухарів, очікується, що Пентагон направить 160 водіїв і 20 юристів, повідомив представник Пентагону Чарлі Саммерс.

«Деякі з наших солдатів роздаватимуть їжу, тому вони вступатимуть в контакт із мігрантами», — заявив представник Пентагону Чарлі Саммерс.

Самерс зазначив, що це «поправка до нинішньої політики».

Наразі біля кордону розташовані близько 5 тис. військовослужбовців, ця кількість коливається.

Американське законодавство обмежує використання армії для цивільного правозастосування на території США без спеціального дозволу Конгресу. Але військові можуть надавати допоміжні послуги правоохоронним органам.

Нагадаємо, Трамп на щорічних зборах Національної стрілецької асоціації повідомив, що США вийдуть із міжнародного договору про озброєння.