Велика субота: як провести останній день перед Великоднем. Фото: oz-gora

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Велика субота є завершальним днем ​​Великого посту. У цей день Ісус все ще лежить у труні, але віруючі вже відчувають передвеликодню радість.

Цей день називають також Тихою суботою або Крашанковою. У цей день християни можуть підготувати до Великодня писанки, але все ще продовжують постити.

Вважається, що в цей день лайка і лихослів’я є великим гріхом, а від веселощів варто відмовитися, адже Великдень тільки наступного дня. Також в цей день збирають великодній кошик і накривають його вишитим рушником.

Щорічно у Велику суботу відбувається сходження Благодатного вогню в Єрусалимі. Паломники збираються в храмі Воскресіння Христового. Згідно з переказами, перед Страшним судом Благодатний вогонь в останній раз зійде на землю.

Головна заборона передбачає, що з третьої години ночі суботи і до самого Великоднього ранку не можна розговлятися, їсти готову їжу, пити спиртне, веселитися, митися, працювати, прибирати і слід уникати інтимної близькості.

Заначимо, що у Велику суботу не можна відмовляти в проханнях, сваритися і згадувати покійних. Цей день варто присвятити примиренню і доброті.