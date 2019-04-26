Великая суббота: как провести последний день перед Пасхой. Фото: oz-gora

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Великая суббота является завершающим днем Великого поста. В этот день Иисус все еще лежит в гробу, но верующие уже испытывают предпасхальную радость.

Этот день называют также Тихой субботой или Красильной. В это день христиане могут подготовить к Пасхе крашенки, но все еще продолжают поститься.

Считается, что в этот день ругань и сквернословие являются большим грехом, а от веселья стоит отказаться, ведь Пасха только на следующий день. Также в этот день собирают пасхальную корзину и накрывают ее вышитым рушником.

Ежегодно в Великую субботу происходит схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Паломники собираются в храме Воскресения Христова. Согласно преданию, перед Страшным судом Благодатный огонь в последний раз сойдет на землю.

Главный запрет гласит, что с трех часов ночи субботы и до самого Пасхального утра нельзя разговляться, кушать готовую еду, пить спиртное, веселиться, мыться, работать, убираться и следует избегать интимной близости.

Отметим, что в Великую субботу нельзя отказывать в просьбах, ссориться и вспоминать усопших. Этот день стоит посвятить примирению и доброте.