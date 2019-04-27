Станіслав Шевчук, фото: Лига.net

https://racurs.ua/ua/n121310-golova-konstytuciynogo-sudu-nazvav-prychyny-vizytu-advokata-zelenskogo.html

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Голова Конституційного суду України (КСУ) Станіслав Шевчук розповів, навіщо до його установи нещодавно приходив адвокат новообраного президента Володимира Зеленського Андрій Богдан.

За словами Шевчука, з Богданом вони говорили про рішення Конституційного суду від 26 лютого цього року щодо скасування статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Про це Шевчук розповів в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода».

Шевчук зазначив, що питання про незаконне збагачення піднімали західні дипломати під час зустрічі з Зеленським.

«Він з’ясовував, як вийти з ситуації, як ухвалити правильно новий закон», — зазначає Шевчук.

За словами очільника КСУ, Богдана він знає вже протягом понад десяти років.

«Він — відомий адвокат, професіонал своєї справи», — зазначив Шевчук.

Суддя наголосив, що ця зустріч не була таємною, щодо її проведення Богдан звертався до приймальні.

Голова КСУ зауважив, що під час зустрічі не обговорювалося питання закону про люстрацію. За його словами, ця справа в суді слухається ще з 16 квітня 2015 року і вже відбулося близько 20-ти засідань.

Нагадаємо, Богдан нещодавно заявив, що в команди Зеленського є намір змусити Конституційний суд ухвалювати рішення. За його словами, КСУ не працював ще з часів президентства Леоніда Кучми, ухвалюючи по два «якісь кон’юнктурні» рішення на рік.