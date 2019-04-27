У Москві заарештували Павла Климеця, фото: Макс Требухов / LB.ua

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У Москві заарештували українського мультимільйонера та колишнього депутата від «Партії Регіонів» Павла Климеця.

Климеця затримали за підозрою в даванні хабара в особливо великому розмірі. Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Зазначається, що затримання Климеця неофіційно також підтвердили в групі компаній OLYMP, котру він очолює.

Кому саме та за що намагався дати хабара Климець, наразі не відомо. За відомостями видання, хабар міг бути пов’язаний з майном екс-нардепа на тимчасово окупованих територіях Донбасу, над якими Климець втратив контроль після початку бойових дій.

Зазначається, що останнім часом йому надходили пропозицій продати чи переписати частину свого бізнесу за дуже низькою ціною.

Климеця російський суд відправив до СІЗО 12 квітня. Його адвокатам вдалося оскаржити рішення суду. Апеляційна інстанція Московського міського суду через порушення Кримінально-процесуального кодексу РФ скасувала постанову про арешт. Справа направлена на новий розгляд, проте сам Климець залишається під вартою. Дата нового розгляду наразі не відома.

Климець був депутатом Верховної Ради V та VI скликань. Входив до «Партії регіонів», проте у 2010 році вийшов з неї через незгоду з окремими діями керівництва цієї політсили.

Нагадаємо, восени 2018 року в Москві російські силовики затримали так званого екс-віце-прем'єра Криму Віталія Нахлупіна.