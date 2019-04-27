Трамп договорился с Саудовской Аравией об увеличении поставок нефти

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n121315-tramp-dogovorilsya-s-saudovskoy-araviey-ob-uvelichenii-postavok-nefti.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп договорился с руководством Саудовской Аравии и других стран-добытчиков об увеличении поставок нефти.

Об этом он сообщил вчера в своем Твиттере.

Однако, о каких именно «других странах» говорится, президент США не уточнил.

«Мы все достигли согласия», — заявил Трамп.

Осенью прошлого года США предоставили для восьми стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) 180-дневные временные разрешения на импорт нефти или газового конденсата из Ирана, который находится под американскими санкциями, чтобы за это время они могли найти альтернативных поставщиков. Срок действия этих исключений завершается 2 мая. На этой неделе в понедельник в Белом доме заявили, что не планируют их продолжать. В администрации Трампа надеются, что в результате экспорт иранской нефти упадет до нуля.

Греция, Италия и Тайвань уже уменьшили до нуля объем закупок иранской нефти.

В то же время официальное информационное агентство Ирана ИРНА со ссылкой на данные таможни Китая сообщает, что объемы закупок иранской нефти страной в марте выросли на 31,4 тыс. баррелей в день по сравнению с февралем. В марте Китай ежедневно закупал у Ирана нефть в размере 541,1 тыс. баррелей. Китай является крупнейшим потребителем иранской нефти.

Напомним, недавно во время выступления на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации Трамп заявил, что США выйдут из международного договора о вооружении.