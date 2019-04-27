Владимир Путин, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n121318-putin-razdumyvaet-o-vydache-rossiyskih-pasportov-vsem-grajdanam-ukrainy.html

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве рассматривают возможность предоставления российского гражданства по упрощенной процедуре не только жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, но и всем гражданам Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по результатам своего визита в Китай, сообщает агентство ТАСС.

По словам Путина, его недавний указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства для жителей временно оккупированных территорий Донбасса был не спонтанным решением.

«Прежде чем подписать этот указ, мы все просчитали», — заявил президент РФ.

Путин уверяет, выдача российских паспортов жителям ОРДЛО не станет критичной нагрузкой для бюджета РФ. Впрочем, он признает, что население оккупированных территорий стареет и треть из тех, кто может претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре, составляют пенсионеры.

Также Путин не исключает теоретической возможности, что лица, которые получат российское гражданство, одновременно смогут получать украинскую и российскую пенсии.

Напомним, указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО Путин подписал 24 апреля. На следующий день в Пенсионном фонде РФ заявили, что российские пенсии на оккупированных территориях Донбасса платить не будут.