Владимир Зеленский, фото: ICTV

https://racurs.ua/n121319-zelenskiy-izvinilsya-za-termos-filaret.html

Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский уже извинился за свою резонансную новогоднюю шутку о «термосе».

Об этом в интервью изданию «Радіо Свобода» заявил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

По словам Филарета, для украинской церкви является оскорбительным название «термосом» томоса об автокефалии, за получение которого боролись в течение 25-ти лет.

«Но мы прощаем новоизбранному президенту за эти слова и не обижаемся», — подчеркнул Филарет.

Отвечая на вопрос о том, кому принадлежит заслуга в получении томоса — ему или действующему президенту Петру Порошенко, Филерет подчеркнул, что без существования созданного им, духовенством и православными верующими Киевского патриархата не было бы томоса, однако заслуги президента тоже умалять не нужно.

«Президенты предыдущие обращались к Вселенскому патриарху, но томоса не было. Поэтому конечно, есть заслуга и президента Порошенко, — отмечает Филарет. — Но основная заслуга — то, что Киевский патриархат есть».

Шутка о «термосе» прозвучал накануне Нового года в эфире телеканала «1+1». В одном из юмористических номеров Зеленский «спутал» это слово с томосом.

Напомним, в своей речи после завершения голосования во втором туре нынешних президентских выборов Порошенко заявил, что все еще ждет извинений за шутку Зеленского о «термосе».