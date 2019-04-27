Владимир Путин, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/n121320-vsem-nadoel-etot-konflikt-putin-ne-iskluchaet-vozmojnoy-vstrechi-s-zelenskim.html

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Президент РФ Владимир Путин не исключает возможности встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции, сообщает издание РИА «Новости».

По словам Путина, он бы подискутировал с Зеленским о выполнении Минских соглашений и его решениях относительно конфликта на Донбассе. По мнению президента РФ, решения именно этих вопросов ожидают жители Украины от нового президента.

«Всем надоел этот конфликт, все устали от него. Все ждут от нового политического руководства, в том числе и от будущего президента, решения этих задач», — считает Путин.

Напомним, вчера в Харькове ультрас вышли на площадь Конституции и спели свою известную песню о президенте России. В акции приняли участие около 500 фанатов «Металлиста».

Впервые нецензурный хит «Путин — х***о» футбольные фанаты исполнили пять лет назад в Харькове. Видеозапись с исполнением этой песни тогда быстро стала популярной в интернете.