Спасатели достали тела всех погибших горняков. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/n121321-vzryv-na-shahte-pod-luganskom-tela-vseh-17-gornyakov-podnyali-na-poverhnost-video.html

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Жертвами взрыва на шахте «Схидкарбон», расположенной на оккупированной территории самопровозглашенной ЛНР, стали 17 горняков.

Сегодня спасатели подняли на поверхность тела всех рабочих шахты, которые оказались под землей после взрыва. Таким образом, в результате аварии погибли все шахтеры. Оккупационные власти объявили 29 апреля днем траура по погибшим горнякам. Об этом 27 апреля сообщил главарь боевиков Луганской народной республики Леонид Пасечник в Twitter.

В то же время представитель омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что на шахте под Луганском прозвучало несколько взрывов — сначала прогремел один, потом произошло еще два локальных.

Он отметил, что нарушение правил техники безопасности привело к трагическому событию — была превышена концентрация газа метана. Никто из руководства шахты не проводил работы для того, чтобы было меньше скопления метана в выработках, где работают люди.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на шахте «Схидкарбон» погибли 13 человек. Взрыв на предприятии, расположенном на территории самопровозглашенной ЛНР, прогремел 25 апреля. Тогда в результате инцидента погибли два горняка, еще 15 считались пропавшими без вести. На момент взрыва под землей находились 17 человек. К спасательным работам привлекали сотрудников российского Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В пятницу, 26 апреля, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Кабмин готов оказать помощь и компенсации семьям шахтеров, которые погибли вследствие взрыва на «Схидкарбоне».