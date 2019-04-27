Существенных осадков не будет только на юге страны

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Погода в Украине 28 апреля ожидается достаточно дождевой в большинстве регионов, возможны грозы.

Существенных осадков не будет только на юге страны. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Столбики термометров днем будут колебаться в пределах 19−23° на юге и 13−19° на западе. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 28 апреля будет дождливой, осадки ожидаются днем и ночью. Столбики термометров ночью опустятся до 10. 12°, днем поднимутся до 21. 23°.

Во Львове в течение суток также ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит 10. 12°, днем — 13. 15°.

В Одессе осадков не ожидается, температура ночью будет +7. 9°, днем — 19. 21°.

В Днепре существенные осадки не ожидаются. Ночью градусники покажут 7. 9°, днем — 21. 23°.

В Харькове днем ожидается дождь, ночью — без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 7. 9°, днем — 19. 21°.

На Закарпатье 28 апреля ожидаются дожди. Ночью температура воздуха опустится до 10. 12°, днем поднимется до 16. 18°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 28 апреля будет довольно неспокойной. Утром ожидается слабая геомагнитная буря, в остальное время суток — небольшие возмущения.

Напомним, в Национальной академии наук Украины прогнозируют, что нынешнее лето будет прохладным и с затяжными дождями.