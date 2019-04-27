Зеленский предупредил о появлении фейковых «решал» в регионах. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/n121323-zelenskiy-zayavil-o-poyavlenii-v-regionah-feykovyh-predstaviteley-novogo-prezidenta-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, который будет новым президентом Украины, сообщил, что в регионах появились его фейковые представители, которые заявляют, что могут «решить вопросы».

В последнее время в областях наблюдаются случаи давления на органы власти и бизнес якобы от представителей нового президента. Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении, которое 27 опубликовали на его странице в Facebook.

Он отметил, что аферисты в регионах представляются «людьми Зеленского» и заявляют руководителям местной власти и правоохранителям, что могут «решить вопросы» от имени президента.

«Говорят: „Мы здесь теперь решаем; все теперь будет, как мы скажем; нам мандат дал Зеленский“. Таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь», — отметил Зеленский.

Будущий президент посоветовал украинцам обращаться к правоохранителям, если они встретятся с такими аферистами.

Напомним, Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании объявления результатов второго тура выборов президента. Он считает, что медлительность ЦИК может сыграть на руку украинскому парламенту, который может назначить дату инаугурации после 27 мая и лишить Зеленского возможности распустить Верховную Раду.