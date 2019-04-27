Тропический циклон бушует в Мозамбике. Фото: EPA

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Тропический циклон «Кеннет» свирепствует в Мозамбике. Жертвами стихийного бедствия 27 апреля стали пять человек.

Стихия накрыла северную часть страны, порывы ветра достигают 220 км/час. Ураган срывает крыши с жилых зданий, обрываются линии электропередач. Отдельные районы провинции Кабу-Делгаду до сих пор остаются без электричества. Об этом сегодня сообщает Euronews.

Спасательные службы пытаются добраться до отдаленных сел, жители которых оказались отрезанными в результате непогоды. Эвакуированы почти 30 тыс. лиц, их переместили из опасных районов в безопасные места. Власти предупредили, что в ближайшее время ожидаются оползни и наводнения.

К этому времени тропический циклон «Кеннет» бушевал на Коморских островах. Тогда стихия унесла жизни трех человек.

Ранее сообщалось, что тропический циклон «Идай» наделал беды в Мозамбике. После ужасного наводнения в страну пришли инфекционные заболевания, поскольку инфраструктура водоснабжения была полностью уничтожена, а условия санитарии находятся на низком уровне. Всего в Африке циклон «Идай» унес жизни по меньшей мере 732 человек.

Напомним, в апреле в результате наводнений затопило Иран. Из-за стихийного бедствия погибли 57 человек, еще 478 получили травмы. Было прервано транспортное сообщение между 620 населенными пунктами, разрушено 350 мостов и водоканалов.