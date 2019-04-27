В Раде хотят ликвидировать «Укроборонпром». Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/n121334-v-rade-zaregistrirovali-zakonoproekt-o-likvidacii-ukroboronproma.html

Ракурс

Законопроект о ликвидации «Укроборонпрома» зарегистрировали в Верховной Раде.

Проект закона № 10248 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно внедрения принципов прозрачности и публичности в сфере формирования и реализации государственной военно-промышленной политики» от 24 апреля 2019 года предусматривает возможность ликвидации ГК «Укроборонпром» и подчинения предприятий — участников концерна центральному органу исполнительной власти. Об этом говорится на веб-странице украинского парламента.

Инициаторами документа выступили нардепы Сергей Пашинский, Иван Винник, Татьяна Черновол, Вадим Кривенко, Андрей Левус, Андрей Тетерев и Юрий Береза. Авторы проекта закона уверены, что в «Укроборонпроме» наблюдается неэффективное управление.

В пояснительной записке к документу отмечается, что неэффективное управление концерном влечет за собой невозможность удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в продукции оборонного назначения. Кроме того, предприятия теряют инвестиционную привлекательность. Также это выливается в злоупотребления со стороны должностных лиц оборонных предприятий, что отражается в заключении договоров и перечислении средств из государственного бюджета фиктивным фирмам.

Напомним, в начале апреля Кабинет министров одобрил доработанный план реформирования «Укроборонпрома». Были внесены изменения в проверку руководства комплекса о наличии коррупционных рисков.