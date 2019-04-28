У США сталася стрілянина перед святковою службою, є загиблі і поранені (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n121336-u-ssha-stalasya-strilyanyna-pered-svyatkovou-slujbou-ie-zagybli-i-poraneni-foto.html

Ракурс

У Каліфорнії (США) в синагозі сталася стрілянина. Внаслідок події загинула літня жінка і ще три особи отримали поранення.

Серед поранених опинилися чоловік, дівчина-підліток і рабин. Зловмисник стріляв з напівавтоматичного гвинтівки AR-15. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції, передає німецьке видання Deutsche Welle.

Встановлено, що 19-річний зловмисник прийшов до синагоги перед святковим богослужінням у населеному пункті Поувей. Єдина жертва трагедії померла від поранень в лікарні. Решті постраждалих нічого не загрожує.

Під час нападу завдяки щасливому випадку поруч опинився поліцейський, який в цей час не був на службі. Чоловік вистрілив у зловмисника, але той встиг застрибнути в машину. Правоохоронцям все ж вдалося відстежити і затримати стрілка, яким виявився 19-річний хлопець з Сан-Дієго.

Поліція вивчає його записи в соціальних мережах. Президент США Дональд Трамп уже назвав трагічний інцидент «злочином, вчиненим на ґрунті ненависті» і висловив співпереживання постраждалим. Також Трамп обіцяв контролювати розслідування трагедії.

Як раніше повідомляв «Ракурс», минулої неділі, коли Великдень відзначали в Шрі-Ланці, там сталася серія терактів. Терористи-смертники влаштували три вибухи в церкві і три — в готелях. В результаті загинули щонайменше 253 особи.