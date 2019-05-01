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Штормове попередження в Україні: синоптики прогнозують грози та град. Фото: 5 канал
Штормове попередження в Україні: синоптики прогнозують грози та градhttps://racurs.ua/ua/n121412-shtormove-poperedjennya-v-ukrayini-synoptyky-prognozuut-grozy-ta-grad.htmlРакурс
Штормове попередження в Україні оголошено на сьогодні, 1 травня. У більшості західних та північних регіонів очікуються грози та град.
Шквальні вітри, сильні дощі зливи та град очікуються у Вінницькій, Черкаській та більшості західних областей країни, повідомляє Укргідрометцентр.
У Прикарпатті та на Закарпатті також синоптики прогнозують сильні дощі та визначають другий рівень небезпеки у регіонах.
Утім, за прогнозами синоптиків, погода дещо стабілізується вже 2 та 3 травня. У ці дні очікуються лише невеликі короткочасні дощі у західних та північних областях країни.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні, 1 травня, на території всієї України пройдуть дощі.
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