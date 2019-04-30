У перший день травня в Україні очікуються дощі

https://racurs.ua/ua/n121396-pogoda-v-ukrayini-na-1-travnya-v-usih-regionah-ochikuutsya-doschi-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 1 травня очікується багатою на опади. Синоптики прогнозують дощі в усіх регіонах.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах 18. 20° у південних регіонах та 10. 14° у північних. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 1 травня буде дощовою. Вночі стовпчики термометрів покажуть 5. 7°, вдень — 10. 12°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

У Львові протягом доби очікується дощ. Вночі температура опуститься до 6. 8°, вдень підніметься до 12. 14°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

В Одесі 1 травня дощитиме вдень та вночі. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 10. 12°, вдень піднімуться до 16. 18°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

У Дніпрі протягом доби також очікуються дощі. Вночі температура повітря становитиме 9. 11°, вдень — 18. 20°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

У Харкові синоптики 1 травня також прогнозують дощі. Вночі температура опуститься до 5. 7°, вдень підніметься до 13. 15°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

На Закарпатті 1 травня також дощитиме. Вночі термометри покажуть 9. 11°, вдень — 17. 19°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 1 травня буде доволі неспокійним. Майже протягом усієї доби, окрім ранкових годин, очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, на Житомирщині на Великдень випав великий град.