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Ракурс
Негода на Великдень: на Житомирщині випав великий град. Фото: ТК Регион

Негода на Великдень: на Житомирщині випав великий град (ВІДЕО)

28 кві 2019, 18:35
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На Великдень в Житомирській області випав великий град. Також в регіоні пройшов сильний дощ, який суттєво ускладнив рух на трасах.

Складні погодні умови майже не призвели до масштабних аварій в області, оскільки видимість на окремих ділянках доріг стала дуже низькою. Найбільш сильною була негода в Коростенському районі, повідомляє «Апостроф».

Повідомляється, що багато водіїв, щоб уникнути аварії та перечекати негоду зупинялися на узбіччі.

Зазначимо, що синоптики прогнозували дощі з грозами на Великдень на території західних областей України. У Закарпатті та Прикарпатті було оголошено штормове попередження.

Як повідомляв «Ракурс», 29 квітня в Україні очікується похолодання, на території всієї країни пройдуть зливи.


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