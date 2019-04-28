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Негода на Великдень: на Житомирщині випав великий град. Фото: ТК Регион
Негода на Великдень: на Житомирщині випав великий град (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n121354-negoda-na-velykden-na-jytomyrschyni-vypav-velykyy-grad-video.htmlРакурс
На Великдень в Житомирській області випав великий град. Також в регіоні пройшов сильний дощ, який суттєво ускладнив рух на трасах.
Складні погодні умови майже не призвели до масштабних аварій в області, оскільки видимість на окремих ділянках доріг стала дуже низькою. Найбільш сильною була негода в Коростенському районі, повідомляє «Апостроф».
Повідомляється, що багато водіїв, щоб уникнути аварії та перечекати негоду зупинялися на узбіччі.
Зазначимо, що синоптики прогнозували дощі з грозами на Великдень на території західних областей України. У Закарпатті та Прикарпатті було оголошено штормове попередження.
Як повідомляв «Ракурс», 29 квітня в Україні очікується похолодання, на території всієї країни пройдуть зливи.
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