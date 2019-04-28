Найдавніший слід людини виявили вчені у Чилі. Фото: Газета.Ру

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Ракурс

Найдавніший слід людини в Америці виявили вчені в Чилі. Зазначене відкриття зробили вчені з університету Austral в Чилі.

Слід людини вчені виявили в чилійському місті Осорно на глибині 3 метрів під час проведення експедиції, повідомляє телеканал Telesur.

Згідно з даними вчених, виявленому сліду людини близько 15,6 тис. років. Він відноситься до епохи пізнього плейстоцену. Довжина сліду становить 23 см. Вчені вважають, що він міг з’явиться, коли людина ступала м’якою поверхнею.

За словами головного автора дослідження Карен Морено, знайдені вченими сліди і артефакти підтверджують гіпотезу більш раннього заселення Південної Америки, ніж раніше вважалося.

Раніше повідомлялося, що вчені виявили древні артефакти на дні озера Тітікака в Андах у Південній Америці. Серед знайдених речей — золоті медальйони, чаші і останки лам, принесених в жертву.